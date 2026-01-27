Уроки мужества о снятии блокады Ленинграда провели в школах Подмосковья

Фрагменты седьмой симфонии Шостаковича прозвучали в школах Подмосковья вместо привычных звонков в честь 82-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады. Музыка напомнила детям о стойкости жителей, которые выдержали в осажденном городе около 900 дней.

В преддверии праздника в школах также прошли тематические уроки, которые провели депутаты «Единой России» и активисты «Молодой Гвардии». Одно из занятий в Одинцове посетил первый заместитель председателя Комитета по культуре Госдумы, заслуженный артист России Денис Майданов.

Симфония Шостаковича была написана в осажденном городе и стала символом несгибаемости. Она прозвучала 9 мая 1942 года, когда фашисты собирались взять Ленинград по всем радиостанциям.

«Это было очень знаковое событие именно потому, что культура, искусство, дух народа оказались сильнее оружия. Эта симфония Шостаковича стала символом единения народа», — отметил Денис Майданов.

По словам руководителя подмосковной «Молодой Гвардии» Дианы Алумянц, всего в регионе провели около 50 тематических уроков, посвященных блокаде Ленинграда.

«Мы хотели дотронуться до их чувств и мыслей, поэтому познакомили их с этой историей через искусство, через музыку. И сегодня мы действительно понимаем, что дотронулись где-то до ребят, что у них были какие-то эмоции. И им стало интересно узнать, что же это за музыка, кто ее написал, как эта идея возникла», — рассказала она.