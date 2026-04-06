Уроки мужества для школьников провели в Одинцове

Для учеников 7–8 классов поселка Ершовское организовали встречи с представителями местной власти и военными. Подросткам рассказали о службе в ВДВ, показали современное снаряжение и ответили на вопросы о текущей ситуации.

В ходе встреч с учащимися обсудили службу в бригаде специального назначения воздушно-десантных войск. Речь шла о задачах подразделений, условиях службы и боевом братстве. Отдельное внимание уделили теме военных, которые находятся в зоне специальной военной операции.

Школьники проявили интерес к разговору. Они задавали уточняющие вопросы и делились своим мнением. По словам организаторов, диалог получился открытым и содержательным.

Ребятам представили комплект экипировки современного разведчика. Каждый желающий смог примерить элементы снаряжения и рассмотреть их вблизи. Это вызвало живую реакцию и интерес у подростков.

«Наша задача — честно рассказать о службе и ответить на вопросы, которые волнуют ребят», — отметил депутат Совета депутатов Одинцовского округа Геннадий Гаркавый.

Организаторы подчеркнули, что подобные встречи помогают подросткам лучше понимать происходящие события и формировать собственную позицию. Школьникам напомнили о важности ответственности и роли молодого поколения в будущем страны.