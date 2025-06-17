Уроки мужества для детей пройдут в пришкольных лагерях в Котельниках

В школе №1 городского округа Котельники состоялась встреча с Денисом Сиваконем, руководителем Ассоциации ветеранов СВО. В ходе визита он обсудил с директором школы Татьяной Барановой подготовку и содержание предстоящих уроков мужества, направленных на воспитание патриотизма и уважения к героям Отечества.
Первый такой урок пройдет уже на следующей неделе в рамках первой смены летнего лагеря.
Также Денис Сиваконь посетил школьный Музей Боевой славы, где представлены экспонаты, рассказывающие о военной истории и подвигах местных жителей.
Кроме того, вместе с депутатом Государственной Думы Романом Терюшковым он побывал в школе №2, где встретился с детьми, отдыхающими в летнем лагере. Гости ознакомились с организацией досуга и образовательных программ, обсудили проведение уроков мужества и возможности для интересного и полезного летнего отдыха.
Такая работа в школьных лагерях помогает объединить обучение, патриотическое воспитание и активный отдых для подрастающего поколения.
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