Уроки ко Дню памяти о геноциде прошли в колледже «Энергия» в Подмосковье

Тематические часы ко Дню памяти о геноциде советского народа прошли в структурных подразделениях Подмосковного колледжа «Энергия». Студенты увидели документальные фильмы и презентации по теме, поучаствовали в дискуссиях.

Как рассказали в региональном Минобразования, учащиеся и педагоги обсудили факты и последствия геноцида, вспомнили о жертвах репрессий и насилия.

«Цель кураторских часов — поддержать память о тех, кто пострадал и осознать важность исторической правды. Мы должны помнить о трагедии прошлого, чтобы не допустить повторения подобных событий в будущем», — сказал директор колледжа Константин Подоляк.

Кроме того, в колледже «Энергия» и по всему Подмосковью в этот понедельник стартовал чемпионат профмастерства среди инвалидов «Абилимпикс». В нем примут участие более 1,4 тысячи человек.