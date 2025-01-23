Уроки ко Дню освобождения Подмосковья от немецких войск прошли в Солнечногорске

Уроки мужества, посвященные 83-ей годовщине освобождения Московской области от фашистских захватчиков, провели для школьников в Солнечногорске. Детям рассказали о подвигах выдающихся жителей округа и о важности бережного отношения к истории.

«В те времена люди были очень крепкие и героические. В наградном листе моего прадеда отмечено, что он встал в бою первым и воодушевил своим примером остальных однополчан. События той тяжелой поры не имеют срока давности. Мы всегда будем чтить память наших прославленных воинов», — отметил Михаил Каталин.

В музее ратной и трудовой славы дома культуры «Выстрел» перед школьниками выступили председатель Совета ветеранов Геннадий Ефимов, директор Дома культуры «Выстрел» Владимир Дацюк и ветеран боевых действий, участник специальной военной операции, депутат Совета депутатов округа Михаил Каталин.

В Андреевской школе для старшеклассников прошло мероприятие «На огненных Московских рубежах». Его провели библиотекари дома культуры «Андреевка». В торжественной линейке также участвовали депутаты Ирина Донская и Наталья Ульянова.

Урок мужества «Важный день в истории Подмосковья» для школьников помогла организовать депутат Совета депутатов городского округа Солнечногорск Светлана Лаврова. Подобное мероприятие также прошло в Доме культуры «Лепсе», где перед детьми выступила руководитель фракции «Единой России» в Совете депутатов Ольга Гончар.