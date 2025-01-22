Уроки ко Дню освобождения Подмосковья от немецких войск прошли в Ногинске

В центрах образования Богородского округа состоялись уроки, посвященные Дню освобождения Московской области от фашистских захватчиков. Мероприятия прошли в рамках партийных проектов «Новая школа» и «Историческая память».

В уроках приняли участие депутат Московской областной Думы Владимир Пекарев, депутат фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Богородского округа Павел Ермилов и исполнительный секретарь местного отделения партии Алексей Печенкин. Ребятам рассказали о героических страницах истории нашей страны, связанных с освобождением Подмосковья в годы Великой Отечественной войны. Учащиеся узнали о подвигах советских солдат, их мужестве и самоотверженности.

«Школьникам в Ногинске мы рассказали о важном историческом событии нашей страны. Ответили на вопросы, волнующие детей. Считаю такие мероприятия полезными для подрастающего поколения. Наш долг — не забывать о тех, кто, столкнувшись с беспощадностью войны, принял огонь на себя, не вернувшись с поля боя, чтить тех, кому удалось выжить, вернуться и показать пример бесстрашия, величайшей силы духа и боевого мастерства, и помнить их подвиг», — отметил Владимир Пекарев.

Отметим, что подобные мероприятия проводятся в округе регулярно. Они способствуют не только углублению знаний о родном крае, но и формированию патриотического сознания среди молодежи.