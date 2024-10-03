Уроки истории провели в Химках ко Дню воссоединения новых регионов с Россией

Мероприятия, посвященные Дню воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией, провели для жителей Химок. В школах организовали уроки и лекции.

Цикл лекций провели во многих учебных заведениях округа. Среди них гимназия № 23. События организовали в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

«Уже два года Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области официально являются частью нашей огромной страны. И это была воля самих жителей, которые во время референдумов высказались за возвращение на историческую Родину», — подчеркнул муниципальный депутат Руслан Шаипов.

Урок истории организовали и в школе № 20 в микрорайоне Подрезково. Учащимся рассказали о том, как происходило воссоединение освобожденных регионов с Россией.

«Для жителей Донбасса, Запорожья и Херсона этот день стал долгожданной возможностью вернуться домой — в Россию, с которой их всегда связывала общая история и судьба», — отметил муниципальный депутат Глеб Демченко.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».