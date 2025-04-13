Уроки истории к годовщине Кенигсбергской операции провели в Химках

Патриотические мероприятия, посвященные годовщине Кенигсбергской операции, организовали во многофункциональном комплексе «Восход» и физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор» в Химках. Участникам рассказали о значимости событий тех лет.

Встречи провели в формате уроков истории. К примеру, в «Восходе» жители увидели документальный фильм, а также побывали на познавательной лекции.

«Кенигсбергская операция — это не только эпизод истории, но и символ мужества и патриотизма», — добавила лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

В «Новаторе» жители узнали о подвиге участника спецоперации — калининградца подполковника Сергея Чебнева, ставшего Героем России. Но встрече также поучаствовали заслуженный летчик-испытатель России, ветеран боевых действий, полковник в отставке Аркадий Газарян и кавалер Ордена Почета, полковник в отставке, ветеран боевых действий Юрий Карпунов.

Мероприятия состоялись в рамках программы «Успех V единстве поколений».

«Важно помнить нашу историю и передавать знания подрастающему поколению», — отметил лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.