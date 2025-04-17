Уроки и митинги ко Дню памяти о геноциде советского народа прошли в Химках

В преддверии Дня памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны в городском округе Химки состоялись патриотические мероприятия. В рамках акции прошли митинги, часы памяти, встречи и показы документальных фильмов.

Одним из центральных событий стал урок памяти, организованный на базе школы № 30. Участникам рассказали о значении Дня единых действий, а также показали фрагменты документальных фильмов, посвященных трагическим событиям Второй мировой войны.

Общественница Екатерина Калюжная подчеркнула, что День единых действий — это важная дата в российском календаре, которая напоминает всем о страшных страницах истории. Этот день отмечается в целях сохранения памяти о миллионах людей, ставших жертвами ужасов войны и геноцида.

Муниципальный депутат Татьяна Кавторева напомнила о реализации масштабной патриотической программы «Успех V единстве поколений», в рамках которой регулярно проводятся мероприятия, направленные на сохранение исторической памяти и воспитание уважения к подвигу предков.

День единых действий стал важным напоминанием о необходимости предотвращения подобных трагедий в будущем и сохранения мира через уважение, толерантность и единство поколений.