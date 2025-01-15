Уроки и мастер-классы к годовщине прорыва блокады Ленинграда пройдут в Химках

Открытый урок, приуроченный ко Дню прорыва блокады Ленинграда, проведут в школе № 30 городского округа Химки. Учащимся расскажут о подробностях страшных 872 дней в истории нашей страны, а после ребята примут участие в мастер-классе по изготовлению окопных свечей.

Помимо этого, в Химках проведут десятки похожих мероприятий.

«Такие мероприятия позволяют молодым людям глубже погрузиться в историю, осознать цену победы и значимость сохранения памяти о тех, кто совершил великий подвиг», — рассказала муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Руководитель Музея воинской и боевой славы Александр Титенок 15 января в 14:00 проведет для школьников округа еще одну историческую лекцию о героизме жителей Ленинграда. Мероприятие пройдет по адресу: квартал Свистуха, дом № 2Б.

«Патриотическое воспитание является одной из ключевых задач в работе с молодым поколением. Подобные мероприятия помогают нашим детям осознать величие подвига их предков, а также почувствовать связь с историей своей страны», — отметила лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.