Уроки электробезопасности в школах Подмосковья осенью

Как отметили в Минэнергетики Подмосковья, специалисты компании проведут свыше 70 занятий. С начала сентября по конец октября их посетят ученики с пятого по седьмой классы. По словам вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина, важно научить детей правильно пользоваться электричеством.

В программу занятий войдут лекции, практические занятия и демонстрации, где детям расскажут о принципах работы электросетей и правилах поведения вблизи объектов ЖКХ. Особое внимание уделят предотвращению несчастных случаев, связанных с электроприборами.

Такие занятия компания проводит в школах ежегодно. Для учеников старших классов также организуют экскурсии в филиалы и производственных отделения предприятия.

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