Уроки электробезопасности провели для школьников в Подольске

Занятия по электробезопасности организовали в школах специалисты филиала компании «Россети Московский регион» — «Южные электрические сети». Уроки посетили более 50 учащихся Подольска.

Мероприятие состоялось в рамках акции «Доброе электричество — детям» для второклассников из гимназии № 7 и учеников третьего классы школы № 14. Энергетики рассказали ребятам об основных правилах электробезопасности.

Школьники узнали, как обращаться с электрическими приборами в доме и вести себя около энергетических объектов. Специалисты напомнили, что не нужно делать селфи на трансформаторной подстанции и запускать воздушного змея возле линии электропередач.

Детей научили выходить гусиным шагом из опасной зоны рядом с оборванным проводом, рассказали о предупреждающих об опасности знаках на энергообъектах и дали примерить краски, перчатки и боты энергетиков.

В завершение каждый ученик получил от компании «Россети Московский регион, подарок, который будет напоминать о полученной на уроке полезной информации.

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