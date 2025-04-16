Уроки электробезопасности провели для школьников в 5 округах Подмосковья

Сотрудники «Мособлэнерго» продолжают проводить уроки по электробезопасности в школах региона. В апреле специалисты встретились с учениками образовательных учреждений в пяти округах.

Уроки на тему «Электричество — не игрушка!» состоялись школах Павловского Посада, Мытищ, Домодедова, Егорьевска и Электростали. На них присутствовали свыше 450 учеников.

Специалисты «Мособлэнерго» продемонстрировали собравшимся видеоролики, прочитали лекции, показали оборудование, а также провели практические занятия.

Школьникам напомнили правила безопасного обращения с бытовыми приборами, рассказали о корректном поведении возле линий электропередачи и подстанций.

Сотрудники компании проводят уроки в школах Подмосковья ежегодно в целях профилактики электротравматизма среди детей. Занятия каждую весну посещают свыше полутора тысяч учеников.