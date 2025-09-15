Уроки электробезопасности проведут в школах Подмосковья

Представители «Мособлэнерго» проведут более 70 уроков по электробезопасности для школьников Подмосковья под девизом «Электричество — не игрушка!». Осенью 2025 года занятия посетят свыше 1,5 тысячи учеников 5–7 классов.

Во время акции «Доброе электричество — детям» сотрудники «Россети Московский регион» организуют более 100 уроков, на которых около двух тысяч ребят узнают, почему нельзя заходить на территорию подстанций, делать селфи на опорах ЛЭП и как безопасно обращаться с электричеством дома. Для закрепления знаний дети получают раскраски и закладки с героями мультфильма «Фиксики», а материалы для самостоятельного изучения или проведения домашних бесед доступны на сайте компании.

«Уроки электробезопасности позволяют расширить представления обучающихся об электричестве, воспитать интерес к познанию окружающего мира и ответственное отношение к своей жизни и здоровью. Также в целях профориентации и привлечения молодежи к работе в сфере электроэнергетики для учеников старших классов и колледжей проводятся экскурсии в филиалы и производственные отделения компании», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Весной и осенью специалисты компаний традиционно проводят интерактивные уроки, чтобы повысить осведомленность детей о правилах безопасного обращения с электричеством. Программа включает лекции, видеоролики, демонстрацию защитного оборудования, а также практические занятия.