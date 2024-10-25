Уроки электробезопасности прошли в школах Подмосковья

В октября компания «Мособлэнерго» провела уроки «Электричество — не игрушка!» для школьников Егорьевска и Серпухова. В Егорьевской школе № 2 занятия по электробезопасности прошли для 44 семиклассников. На уроках дети узнали о принципах работы электросетей, правилах обращения с электроприборами и первой помощи при поражении током.

Подобные занятия также провели более чем для 100 учеников третьих классов школы № 10 в Серпухове. Ребята узнали о важности соблюдения правил электробезопасности и опасности их нарушений. Школьники активно участвовали в беседе, задавали вопросы, пробовали свои силы в викторине и примеряли средства защиты.

В этом году электросетям Серпухова исполняется 85 лет, и ребят также познакомили с историей электрификации города.