Уроки электробезопасности прошли в школах Подмосковья

В октября компания «Мособлэнерго» провела уроки «Электричество — не игрушка!» для школьников Егорьевска и Серпухова. В Егорьевской школе № 2 занятия по электробезопасности прошли для 44 семиклассников. На уроках дети узнали о принципах работы электросетей, правилах обращения с электроприборами и первой помощи при поражении током.
Подобные занятия также провели более чем для 100 учеников третьих классов школы № 10 в Серпухове. Ребята узнали о важности соблюдения правил электробезопасности и опасности их нарушений. Школьники активно участвовали в беседе, задавали вопросы, пробовали свои силы в викторине и примеряли средства защиты.
В этом году электросетям Серпухова исполняется 85 лет, и ребят также познакомили с историей электрификации города.
Юнармейцы из Мытищ стали призерами областной патриотической игры
Аварийный дом снесли в поселке Фосфоритном под Воскресенском
Лестницы к 7 жилым домам капитально отремонтировали в Яхроме
Завод премиальных сыров запустили в Ленинском округе
Организатором многомиллионного хищения у Минобороны оказался бизнесмен
Мастер-классы по плетению браслетов для бойцов СВО прошли в Дмитрове
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте