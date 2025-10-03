Уроки для школьников по профориентации прошли в Ногинске

В начале октября учащиеся Центра образования № 21 активно изучали мир профессий. В рамках профориентационного проекта «Билет в будущее» девятиклассники посетили Ногинский колледж, где смогли примерить на себя роли юриста, банковского служащего, графического дизайнера и администратора баз данных.

Экскурсия предоставила возможность не только послушать теорию, но и на практике попробовать себя в новых специальностях. Учащиеся получили ценные знания о том, как их личные качества могут соответствовать различным профессиям, что поможет им осознанно выбрать карьерный путь.

В тот же день для десятиклассников и одиннадцатиклассников прошла встреча с представителями МВД. Подполковник полиции Роман Мартынов и капитан Анна Щербакова рассказали о Московском университете МВД, который готовит специалистов для разных направлений правоохранительной деятельности.

Они подчеркнули важность образования, моральных качеств и физической подготовки для будущих служителей закона, призвав старшеклассников задуматься о своем профессиональном будущем.