Уроки безопасности провели для школьников Орехово-Зуева

Мероприятия были организованы в рамках ежегодного месячника гражданской обороны и реализованы в стенах образовательного учреждения с целью повышения уровня знаний и практических навыков школьников в области безопасности жизнедеятельности.

Начальник подразделения 249-й пожарно-спасательной части Олег Трифонов отметил, что основной целью проведенных уроков стало не только предоставление теоретических знаний, но и практическое закрепление навыков правильного поведения в различных чрезвычайных обстоятельствах. Специалисты не ограничились изложением основ гражданской обороны, а наглядно продемонстрировали учащимся, как правильно применять средства индивидуальной защиты, такие как противогазы и защитные костюмы, а также алгоритмы действий при возникновении различных угроз.

В ходе занятий школьникам была представлена информация об истории становления гражданской обороны в стране, начиная с момента ее создания и до современности. Особое внимание было уделено детальному разбору порядка действий при возникновении различных нештатных ситуаций, таких как пожары, аварии, стихийные бедствия и другие чрезвычайные происшествия, а также алгоритму действий после получения сигнала оповещения «Внимание всем!». Учащимся продемонстрировали современное спасательное снаряжение, включая различные типы противогазов и защитных костюмов, используемых пожарными и спасателями при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Наибольший интерес и положительный отклик у школьников вызвала возможность лично примерить экипировку и на время представить себя в роли спасателей.