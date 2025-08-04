Уроки безопасности прошли в детских лагерях Раменского округа

В гости к ребятам приехали представители Госавтоинспекции, МЧС, «Мособлпожспаса», комиссии по делам несовершеннолетних и ВДПО. Они не просто прочитали скучные лекции, а устроили настоящий праздник для детей.

В Ломоносовской школе-пансионе обустроили несколько интерактивных зон. Там можно было поиграть в «пожарные» крестики-нолики или шашки с датчиками дыма, взять понравившийся слоган и сделать с ним фото.

«Мы стараемся в игровой форме, в таком интерактивном формате рассказать ребятам о правилах пожарной безопасности. Обязательно делаем акцент на поведение в случае возникновения пожара, также знакомим их со средствами индивидуальной защиты и личными средствами пожаротушения», — рассказала инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Раменскому округу Людмила Фомина.

Сотрудники Госавтоинспекции продемонстрировали детям экипировку байкера, попавшего в ДТП. Она хоть и пострадала, но спасла жизнь носителю. Рассказали и об актуальной проблеме дня — питбайках.

«Это интересный вид спорта. Но не на дорогах. Мамочки, папочки, не подавайтесь на уговоры детей. Фактически не зная правил дорожного движения, выскакивают на дорогу, не пропускают другой транспорт. Ну нет опыта у ребят! Все очень печально заканчивается», — обратилась к родителям инспектор по пропаганде БДД Госавтоинспекции МУ МВД России «Раменское» Татьяна Коренкова.

Точкой всеобщего притяжения стала машина пожарных. Дети смогли сесть за руль, поближе рассмотреть оборудование, даже сыграть в перетягивание каната, роль которого исполнил пожарный рукав. В завершение жаркого летнего дня всех ждал освежающий душ, который устроили сотрудники «Мособлпожспаса».

Еще один урок безопасности провели в «Искраграде». Здесь программа дня отличалась, но была не менее интересной. Служба спасения показала свой набор инструментов, которые постоянно помогает им на местах чрезвычайных происшествий. Детям разрешили примерить форму и рассказали интересные факты о ней. Не забыли затронуть еще одну важную тему — безопасность на воде. Ребятам рассказали, как вести себя в чрезвычайной ситуации, и объяснили, почему купаться разрешено только в оборудованных местах.

Такие уроки безопасности продолжатся и в других лагерях Раменского округа.