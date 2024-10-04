Уроки безопасности ко Дню гражданской обороны провели в Подмосковье

Работники «Мособлпожспаса» провели уроки безопасности ко Дню гражданской обороны. Занятия прошли в Волоколамске, Подольске, Ступине, Серебряных Прудах и в других городских округах региона.

По словам заместителя начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергея Щетинина, подобные занятия помогают ребятам узнать о том, как правильно и четко действовать в экстремальных ситуациях.

«Работники противопожарно-спасательной службы рассказали ребятам про пять сигналов: „Внимание всем!“, „Воздушная тревога“, „Отбой воздушной тревоги“, „Радиационная опасность“, „Химическая тревога“. Специалисты объяснили юным слушателям, как оценить состояние человека, нуждающегося в экстренной помощи, как действовать, чтобы не навредить ему, а затем продемонстрировали, как оказывать первую помощь при тех или иных условиях», — рассказал Щетинин.

Кроме того, работники подразделений показали детям, как правильно надевать противогаз и как пользоваться огнетушителем. А также продемонстрировали работу спасательной техники, специальное оборудования и снаряжение специалистов.

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