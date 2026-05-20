Урок живописи для детей прошел в Воскресенске

В Дворце культуры «Юбилейный» состоялось открытое занятие «Краски весны» для воспитанников студии изобразительного искусства «Кисточка». Дети познакомились с весенними образами в поэзии и живописи и создали собственные работы в разных техниках.

Занятие было посвящено теме пробуждения природы и развитию творческого восприятия у детей младшего возраста. Участники студии изучали весенние мотивы через стихи и визуальные образы, а затем переходили к практической работе.

Руководитель студии «Кисточка» Ольга Арбузова предложила ребятам сравнить символы разных культур. Дети вспомнили образ русской березы и познакомились с сакурой как символом японской природы. Такой подход помог расширить представление о художественных образах весны.

В творческой части занятия юные художники создавали композиции гуашью. Для работы они использовали кисти, губки и ватные палочки, что позволило получить разные текстуры и эффекты. Работы получились выразительными и передавали весеннее настроение.

«Мы стараемся, чтобы каждый ребенок не только рисовал, но и учился видеть красоту вокруг себя и выражать ее в своих работах», — сказала Ольга Арбузова.

Родители также присутствовали на занятии и наблюдали за процессом. По их словам, такие встречи помогают детям раскрывать творческие способности и чувствовать уверенность в себе.

В завершение участники и гости посетили выставку работ воспитанницы студии «Кисточка» Гыскэ Даниелы. Экспозиция вызвала интерес у посетителей и дополнила атмосферу творческого дня.