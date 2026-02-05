Урок воинской славы провели в деревне Федино в Воскресенске

В Фединском Доме культуры состоялась тематическая программа, посвященная одной из решающих битв Великой Отечественной войны. Мероприятие «Ты выстоял, великий Сталинград!» было приурочено к Дню воинской славы России.

С помощью глубокой мультимедийной презентации организаторы смогли погрузить юных зрителей в атмосферу далеких и трагических событий 1942–1943 годов. На экране перед ребятами оживали кадры ожесточенных сражений, где советские солдаты вели бои буквально за каждую улицу, дом и даже камень родной земли, проявляя невероятное мужество.

Особое внимание в ходе программы было уделено ключевым эпизодам битвы, ставшим символами беспримерного героизма. Ребята узнали о легендарных защитниках Дома Павлова, которые почти два месяца удерживали здание, превращенное в неприступную крепость, и о титанической борьбе за главную высоту города — Мамаев курган, где каждый метр земли был пробит осколками снарядов и мин.

В завершение встречи ведущие подчеркнули, что, несмотря на прошедшие десятилетия, память о подвиге защитников Сталинграда остается священной для новых поколений. Их несгибаемая воля и самопожертвование навсегда вписаны в героическую летопись страны как пример величайшей стойкости духа.