Урок в память о жертвах трагедии в деревне Хатынь провели в Балашихе

Урок мужества «Люди! Пока сердца стучатся — помните!», посвященный памяти жертв трагедии в деревне Хатынь, прошел в Музее войск противовоздушной обороны в Балашихе. В мероприятии приняли участие юнармейцы из Балашихи и городского округа Истра.

Организатором встречи выступила руководитель исполкома местного отделения общероссийской организации «Офицеры России» Розалия Абатурова. Почетным гостем стал Эдуард Гончаров, живой свидетель событий в Хатыни. Его воспоминания оживили историю, сделав ее ближе и понятнее для юных патриотов.

Эдуард Петрович рассказал о трагической судьбе деревни, где в годы Великой Отечественной войны погибли 149 мирных жителей, включая 75 детей. В ходе урока мужества юнармейцы представили творческие номера, посвященные событиям военных лет.

Хатынь — деревня в Минской области, сожженная дотла вместе со всеми жителями карательным отрядом в марте 1943 года. В 1969 году на месте трагедии был возведен мемориальный комплекс «Хатынь».

Мероприятие прошло при поддержке управления по образованию администрации городского округа Балашиха.