Урок цифровой безопасности прошел в Дмитровской центральной библиотеке

Открытый урок по цифровой безопасности, приуроченный ко Всемирному дню безопасного Интернета, состоялся в Дмитровской центральной библиотеке. Слушателями стали представители старшего поколения — те, кто чаще других подвергается риску при столкновении с интернет-мошенниками.

Спикером встречи выступила депутат Совета депутатов Дмитровского округа Алина Марченкова. Она подробно разобрала наиболее распространенные схемы киберпреступлений: фишинговые письма и сайты, вредоносные программы, а также методы социальной инженерии, когда злоумышленники представляются сотрудниками банков или госструктур. Участникам напомнили: нельзя сообщать третьим лицам пароли, коды из SMS и данные банковских карт, выполнять указания незнакомцев по телефону, а любую информацию необходимо проверять только через официальные источники.

«Сегодня вопросы цифровой безопасности особенно актуальны, в первую очередь для старшего поколения. Наша задача — помочь жителям уверенно пользоваться современными технологиями и уметь защищать себя от мошенников. Такие встречи повышают финансовую грамотность и формируют культуру безопасного поведения в сети», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Завершился урок практической частью: участники разобрали реальные примеры мошеннических схем и получили памятки по противодействию киберпреступлениям.