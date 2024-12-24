Урок тактической медицины провели в спорткомплексе «Виктория» в Электроуглях

Тренировку по практическим навыкам тактической медицины для детей и взрослых организовали в Богородском округе. Жителям показали, как делать инъекции, оказывать оперативную медпомощь, а также останавливать кровотечения.

Мастер-класс провел участник спецоперации Константин Забродин. Мужчину ранили на передовой, сейчас он проходит реабилитацию.

Участниками встречи стали не только взрослые, но и дети. Константин рассказал им о личном опыте, а также показал, как предпринимать медицинские меры, проводить манипуляции для помощи себе или пострадавшему даже в экстремальных условиях.

Каждый желающий мог отработать полученные навыки на практике. Также собравшимся рассказали о том, как эффективно останавливать кровотечения.

Отметим, что подобные мероприятия помогают повышать уровень умений жителей в области первой помощи. Подобные мероприятия проводятся в Богородском округе регулярно.