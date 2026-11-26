Встреча была посвящена основам тактической медицины — навыкам, которые могут оказаться жизненно важными в экстремальных ситуациях.

В ходе урока около 20 школьников под руководством опытного инструктора освоили практические приемы оказания первой помощи. Ребята учились самостоятельно накладывать жгут себе и товарищам, отрабатывая действия до автоматизма.

Александр Князев подробно объяснил, чем отличается обычный медицинский жгут от турникета, и наглядно продемонстрировал технику правильного наложения обоих вариантов. Кроме того, ветеран рассказал о других аспектах тактической медицины, подчеркнув важность своевременных и грамотных действий в критических условиях.

«Умение оказать первую помощь — это не просто полезный навык, это проявление ответственности за жизнь и здоровье окружающих. Мы стремимся передать ребятам не только теоретические знания, но и уверенность в своих силах», — отметил Александр Князев.

Урок прошел в формате живого диалога. Школьники задавали вопросы, активно участвовали в практических занятиях и смогли попробовать свои силы в наложении жгута под контролем наставника.

Мероприятие вызвало большой интерес у учащихся и стало важным шагом в патриотическом воспитании и формировании у молодежи практических навыков безопасности.

После урока Александр Князев вручил кадетскому классу школы № 1 тактическую аптечку. Теперь у класса есть возможность изучить ее содержимое и тренироваться на практике.