Урок скандинавской ходьбы пройдет для клуба «Активное долголетие» в Химках

Занятие для членов клуба «Активное долголетие» состоится в парке «Дубки». Тренировку для представителей старшего поколения Химок проведет опытный инструктор Николай Марков.

Начнется занятие с теории. Тренер расскажет активистам о пользе ходьбы и важности ведения здорового образа жизни.

Теплая весна — повод провести встречу на свежем воздухе, поэтому спортивное мероприятие организуют в парке. Тренировку начнут 12 марта в 9:30. Каждого желающего будут ждать по адресу: улица Лавочкина, строение 6.

Скандинавская ходьба — это комплексная тренировка, которая задействует мышцы всего тела и доступна людям любого возраста и уровня физической подготовки. Такие нагрузки способны улучшить спортивную форму, повысить выносливость и укрепить сердечно-сосудистую систему.

Проект «Активное долголетие» при поддержке губернатора Андрея Воробьева существует в Подмосковье уже пять лет. Участникам программы предлагают множество разнообразных активностей и мероприятий — от спорта и танцев до творчества и путешествий.