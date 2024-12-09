Урок сердечно-легочной реанимации провели в онкодиспансере Подмосковья

Как рассказали в региональном Минздраве, сердечно-легочная реанимация — это комплекс мероприятий, направленных на поддержание жизненно важных функций организма. Это навык, который необходим каждому человеку, а особенно — медицинскому работнику.

«Только тщательная отработка алгоритма помощи в учебных условиях позволит будущим врачам не растеряться в критической ситуации», — рассказала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии областного онкодиспансера Анна Светогор.

В ведомстве добавили, что в отделении реанимации и интенсивной терапии диспансера используют все современные методики для лечения пациентов в критическом состоянии. Так, недавно в учреждение поступили два аппарата искусственной вентиляции легких с искусственным интеллектом. Он подбирают оптимальный режим работы в зависимости от состояния пациента.