Урок «Разговоры о важном» провели в школе № 2 в Свердловском

Традиционное занятие на тему патриотизма прошло в одной из школ Лосино-Петровского. На нем поговорили о том, как можно сделать свой вклад в общее дело.

Мероприятие в Свердловской школе № 2 началось с линейки и исполнения гимна Российской Федерации. Затем в классах школьники поговорили на тему «Твой вклад в общее дело».

Они обсудили, как каждый из них может помочь соседям, школе, нуждающимся. Каким образом можно помочь благотворительным организациям.

«Это важно и для нас. Объединяясь ради общей цели, мы можем достичь большего. Важно помнить, что наш вклад, даже самый маленький, имеет значение. Каждый раз, когда мы действуем с добрыми намерениями, мы становимся частью чего-то большего», — сказал глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

На уроке дети могли задать вопросы и обсудить интересующие их аспекты темы.

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