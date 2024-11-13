Урок «Разговор о важном» прошел в школе в поселке Биокомбината

Еженедельную линейку провели в школе поселка Биокомбината 11 ноября. После нее все классы поучаствовали в «Разговорах о важном».

Мероприятие традиционно стартовало с выноса государственного флага Российской Федерации и исполнения гимна нашей страны. Затем школьники посетили внеурочное занятие «Разговоры о важном».

В этот раз темой урока стал «Твой вклад в общее дело». Школьники поговорили со взрослыми о том, как они могут влиять на окружающий мир, почему важно совершать добрые дела и как каждый человек может внести вклад в общее дело семьи, класса, школы, села.

Ребята активно участвовали в беседе, приводили примеры и задавали вопросы. Такие уроки проходят в школах Лосино-Петровского городского округа регулярно.

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