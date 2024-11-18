Урок профориентации прошел на лифтостроительном заводе в Серпухове

Профориентационные уроки для будущих студентов прошли на Серпуховском лифтостроительном заводе. Школьники познакомились с производством подъемников.

Школьники в Серпухове продолжают знакомиться с передовыми предприятиями в муниципалитете. Лифтостроительный завод производит подъемники разных сегментов — от экономкласса до дорогостоящих, но неизменно с высоким уровнем качества. Участие в дизайнерских решениях принимал Артемий Лебедев.

Завод удалось сохранить и вернуть на прежний уровень производства благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. За первое полугодие лифтостроительный завод произвел более 1700 штук, которые установили в многоэтажных домах муниципалитета.

На базе завода работает испытательный центр — экспериментальная башня высотой подъема до 90 метров. Сооружение — один из крупнейших тестовых площадок в Восточной Европе.

Большое внимание уделяют подготовке кадров. На предприятии введена система наставничества для молодых специалистов. Всего здесь трудятся более 400 сотрудников, большинство из которых — жители Серпухова. В планах — расширение производства, а значит — открытие дополнительных рабочих мест.

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