Урок профориентации в сфере медицины провели для школьников в Лобне

В школе № 9 города Лобня в рамках проекта «Россия — мои горизонты» прошло занятие по профориентации. Школьники погрузились в мир медицины и фармации.

На встрече ученики вместе с классными руководителями изучили самые востребованные профессии в области медицины, посмотрели познавательные видеоролики и приняли участие в увлекательных тематических играх. Ребята узнали, какие школьные предметы и образовательные профили связаны с этой сферой, и обсудили важность медицинских специальностей для общества.

Организаторы подчеркнули, что медицина и фармация играют ключевую роль в жизни страны: от них зависит здоровье людей и научный прогресс. Эти направления формируют фундамент сильного и инновационного общества.

В Лобне большое внимание уделяется профориентации школьников. Регулярно проходят встречи с представителями различных профессий, чтобы помочь ученикам определиться с выбором будущей карьеры еще в школе.