Урок профориентации провели в школе №  29 в Химках

Учащиеся 9-11 классов узнали, что студенты академии получают стипендию и иные меры поддержки молодых людей, выбравших в качестве дела своей жизни военную службу.

«Курсанты не только овладевают теоретическими знаниями в области воздушно-космической обороны, но и приобретают практические навыки, необходимые для службы в Вооруженных силах России», — отметила директор школы № 29, муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Также школьникам напомнили, что выпускники академии не только приобретают ценные знания и навыки, но и получают гарантированное трудоустройство.

Напомним, что особое внимание в Химках уделяют укреплению связи между поколениями и воспитанию патриотического духа у молодежи. Для этого в округе реализуют масштабную общественную программу. Так, для жителей регулярно проводят мастер-классы по плетению маскировочных сетей и изготовлению окопных свечей, тематические концерты, лекции, кинопоказы и многое другое.

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