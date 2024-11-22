Урок профориентации провели в филиале Мособлгаза в Красногорске

Ученики школы № 19, Николо-Урюпинской школы и образовательного центра «Созвездие» побывали на экскурсии в северо-западном филиале Мособлгаза в Красногорске. Профориентационный урок на предприятии — часть проекта «Билет в будущее».

«Профессиональные пробы в себя включают экскурсии в наш колледж — там тоже им дают теоретические и практические знания. На ВДНХ в „Техноград“ каждая школа съездила у нас, а теперь — экскурсия на Мособлгаз. У нас посетили уже все школы — это последняя экскурсия. Сегодня три школы: 19-я, Николо-Урюпинская школа и образовательный центр „Созвездие“. Главное, чтобы ребята получили свое самоопределение», — рассказала главный специалист управления образования администрации Ирина Башкина.

Школьники из Красногорска узнали о тонкостях работы филиала, в частности о том, что подача газа регулируется перед тем, как попасть в квартиры.

Уроки ранней профориентации помогают выбрать профессию еще до того, как ребята окончат учебу в образовательном учреждении. Дмитрий из Николо-Урюпинской школы решил, что будет заниматься строительством кораблей по примеру старшего брата. Однако он с удовольствием посетил экскурсию в Мособлагазе и узнал для себя что-то новое.

«Все было очень интересно. Например, когда мы смотрели машину, я не думал, что там так много инструментов, которые связаны с этой профессией. Очень интересно было, что в этих боксах находится, которые сзади. Я не думал, что газ регулируется перед тем, как попадать к нам в квартиры», — поделился ученик 9 «Б» класса Николо-Урюпинской школы Дмитрий Колбаско.

В проекте «Билет в будущее» принимают участие 30 образовательных учреждений, 81 педагог-навигатор и 3,5 тысячи школьников. Учителя и ученики проходят обучение на специальном портале. В конце преподаватели получают сертификат о повышении квалификации, а подростки — знания о профессиях, которые помогут им определиться в будущем.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».