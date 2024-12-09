Урок профориентации для школьников прошел в агрокомплексе в Воскресенске

Активисты первичного отделения «Виноградовской школы» посетили тепличный комплекс «Подмосковье» в Воскресенске. Урок прошел в рамках всероссийского проекта «Первые в профессии».

Агроном-технолог комплекса «Подмосковье» провел познавательную экскурсию в теплицах с коктейльными помидорами и салатом «Фризе». Ребята узнали, что современные специалисты обладают глубокими знаниями и технической подготовкой. Активисты получили ценный опыт, впечатления и представление о профессии агронома.

Отметим, тепличный комплекс «Подмосковье» — одно из высокоэффективных производств по выращиванию, сортировке и упаковке овощных и зеленых культур. Около 850 сотрудников трудятся в этом многофункциональном центре.

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