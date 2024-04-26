Урок предпринимательства для школьников провели в Одинцове | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 18:45 Урок предпринимательства для школьников провели в Одинцове Школьникам из Одинцова рассказали об основах предпринимательства

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Очередной урок предпринимательства прошел в школе № 1 в Одинцове. Участие в мероприятии приняли более 120 восьмиклассников и успешные бизнесмены округа.

Руководитель общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей в Одинцовском округе Валентина Степанова рассказала ребятам о существующих мерах поддержки молодых бизнесменов, которые действуют в регионе. Также школьников познакомили со специальными образовательными программами, льготами и субсидиями, доступными начинающим бизнесменам.

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Проект «Предпринимательские классы» осуществляется по инициативе бизнес-омбудсмена Московской области Владимира Головнева не только в Одинцовском округе, но и в других муниципалитетах Подмосковья.

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