Урок предпринимательства для школьников провели в Одинцове | 360°

26 апреля 2024, 18:45
Урок предпринимательства для школьников провели в Одинцове
Школьникам из Одинцова рассказали об основах предпринимательства
Очередной урок предпринимательства прошел в школе № 1 в Одинцове. Участие в мероприятии приняли более 120 восьмиклассников и успешные бизнесмены округа.
Руководитель общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей в Одинцовском округе Валентина Степанова рассказала ребятам о существующих мерах поддержки молодых бизнесменов, которые действуют в регионе. Также школьников познакомили со специальными образовательными программами, льготами и субсидиями, доступными начинающим бизнесменам.
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Проект «Предпринимательские классы» осуществляется по инициативе бизнес-омбудсмена Московской области Владимира Головнева не только в Одинцовском округе, но и в других муниципалитетах Подмосковья.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.
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