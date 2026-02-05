Урок предпринимательства для школьников прошел в Балашихе

Встреча представителя компании ООО «ЭкоРешение», члена Балашихинской торгово-промышленной палаты Алексея Корчуганова с учениками школы № 32 прошла в Балашихе. Занятие состоялось в рамках проекта «Уроки бизнеса с Балашихинской ТПП».

В ходе урока Алексей Корчуганов поделился с учащимися своей личной историей, а также подробно рассказал об особенностях создания и развития бизнеса, ориентированного на экологические инициативы и принципы устойчивого развития.

Спикер затронул основные трудности, с которыми сталкиваются начинающие предприниматели на первых этапах работы, и рассказал о практических аспектах запуска собственного дела. Особое внимание он уделил принципу социальной и экологической ответственности бизнеса, подчеркнув, что предпринимательская деятельность должна быть направлена не только на получение прибыли, но и на пользу обществу и сохранение окружающей среды.

В формате живого диалога школьники задавали вопросы, связанные с профессиональным самоопределением, стартом собственных проектов, работой в команде и возможностями роста в современных условиях.

Проект «Уроки бизнеса с Балашихинской ТПП» направлен на знакомство учащихся школ городского округа с практическим опытом предпринимателей, развитие инициативности у молодежи и формирование осознанного подхода к выбору будущей профессиональной траектории.