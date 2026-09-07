Урок пожарной безопасности провели в школе «Вектор» в Воскресенске

Школьникам рассказали о наиболее распространенных причинах возгораний. Дети узнали, как избежать пожара из‑за неисправной бытовой техники и перегрузки электросети, а также о том, почему нельзя оставлять без присмотра зарядные устройства и обогреватели. Для наглядности использовали примеры типичных ситуаций из повседневной жизни: забытый включенный утюг, оставленная на плите кастрюля, зарядка телефона на ночь.

Инспектор напомнил учащимся, что в случае пожара в первую очередь нужно сохранять спокойствие, немедленно сообщить о возгорании взрослым и позвонить по номеру 112. Ни в коем случае нельзя прятаться — это сильно осложняет работу спасателей.

Школьники задали спикеру много вопросов. Ребята интересовались работой пожарных, устройством извещателей, спрашивали, сколько времени нужно спасателям, чтобы приехать на вызов. Инспектор не только ответил на все вопросы, но и привел реальные примеры из практики, чтобы школьники лучше понимали, важность знаний по пожарной безопасности.