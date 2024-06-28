Урок пожарной безопасности провели в детском лагере в Истре

Спецслужбы провели урок безопасности в детском лагере в Истре. Сотрудники показали детям пожарный автомобиль, аварийно-спасательное оборудование и рассказали, в каких ситуациях применяют тот или иной инструмент.

В детский лагерь при школе имени Белобородова приехали пожарные службы, чтобы рассказать детям не только о том, что огонь опасен, но и рассказали нюансы своей работы. Ребят такой урок очень понравился. Также школьникам провели мастер-класс по использованию огнетушителя и даже разрешили надеть форму пожарного.

Инструктор Виктория Вишнева после мероприятия отдельно рассказала школьникам о мерах осторожности и правильном поведении в различных чрезвычайных ситуациях. Кроме этого, детям напомнили правила безопасного поведения на водоемах в летний период.

Такие тематические уроки проходят в школах и детских сада в городском округе Истра на постоянной основе. Особенностью является то, что они всегда проходят в интерактивной форме, чтобы ребята смогли разобраться в теме и усвоить ее легко. Также не обходится и без интересных фактов из истории становления пожарной охраны России.

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