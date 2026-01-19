Урок по выживанию в лесу провели для школьников в Ногинске

17 января участники объединения «Школа выживания» отправились в заснеженный лес, чтобы закрепить теорию на практике. Перед выходом они прошли инструктаж по технике безопасности и проверили экипировку с учетом морозной погоды.

На маршруте ребята учились ориентироваться в лесу. Они использовали линейные ориентиры, туристические компасы и перемещались по заданному азимуту. Задания выполняли как индивидуально, так и в командах.

«Мы отработали разные техники движения по снегу. Самым сложным было не сбиться с курса, когда вокруг только деревья и сугробы», — рассказал один из участников.

После выбора места для бивака группа разожгла костер, чтобы обогреться и просушить вещи. На привале организовали чаепитие и обед.

Маршрут удалось пройти полностью, несмотря на мороз. В тот день температура опустилась до -14…-15 градуса.

«Такие походы дают бесценный опыт. Ребята не только учатся справляться с холодом и ориентироваться, но и проверяют себя на прочность», — отметил наставник.

Тренировочный поход организовали на базе местного центра допризывной подготовки молодежи.