Урок по тактической медицине провели для школьников в усадьбе Гребнево

В усадьбе Гребнево школьникам показали, как оказывать медицинскую помощь в полевых условиях и благодаря этому спасти чью-то жизнь. Освоить новые возможности активистам «Движения Первых» помогли инструкторы по тактической медицине в Щелкове.

На занятии разобрали, как остановить кровотечение и правильно наложить жгут, как необходимо действовать в условиях чрезвычайной ситуации. Участник специальной военной операции, командир группы эвакуации с позывным «Махно» провел для ребят занятие, а потом каждый опробовал полученные знания на практике.

Одними медицинскими навыками мероприятие не обошлось. Ярким и запоминающимся событием для ребят стало личное знакомство с волонтерским отрядом собак породы корги «Маруся и друзья». Руководитель рассказал активистам о взаимодействии ушастых спасателей и Всероссийской организации родителей детей-инвалидов. Именно работа с особенными детьми — приоритетное направление для корги-отряда.