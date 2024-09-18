Урок по тактической медицине провели для школьников в Лосино-Петровском

Активисты «Молодой Гвардии» в Лосино-Петровском провели открытый урок по тактической медицине для студентов «Щелковского колледжа». Их научили накладывать повязки и пользоваться инструментами.

Открытый урок провели активисты «Молодой Гвардии» вместе с местным отделением партии «Единая Россия» в Лосино-Петровском ко Дню первой помощи. Такие мероприятия организуют для того, чтобы повысить уровень практических знаний в экстренных ситуациях.

Студенты узнали о различных аспектах оказания первой медицинской помощи, в том числе научились накладывать бинты и пользоваться медицинскими инструментами. Урок был информативным и интерактивным. Полученные знания студенты применили на практике под руководством опытных специалистов.

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