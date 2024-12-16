Урок по тактической медицине провели для молодежи в Воскресенске

Урок по тактической медицине прошел в «Олимпийце» в Воскресенске. Его провели инструкторы Центра подготовки «ВРЕМЯ-Ч».

Мероприятие посетили большое количество участников. Они освоили навыки оказания первой медицинской помощи в экстренных ситуациях.

Опытные инструкторы провели практические занятия, на которых подробно разобрали порядок спасения жизни в бою или во время чрезвычайных происшествий. Они показали, как остановить кровотечение с помощью подручных средств, ведь в полевых условиях не всегда найдутся медицинские материалы. Специалисты Центра «ВРЕМЯ-Ч» отметили, что важно быстро сориентироваться в экстренных условиях — это поможет спасти чью-то жизнь.

Сотрудники молодежного центра «Олимпиец», в свою очередь, напомнили, что в учреждении регулярно проводят уроки по тактической медицине.