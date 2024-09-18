Урок по профориентации для студентов колледжа «Подмосковье» прошел в Лобне

Студенты первого курса правоохранительной специализации колледжа «Подмосковье» отправились на экскурсию в отдел МВД в Лобне. Сотрудники в рамках акции «Знакомство с профессией» рассказали про деятельность кинологов, криминалистов и других специалистов.

Студентам показали автопарк, рассказали про историю отдела внутренних дел, специфику работы патрульно-постовой службы, кинологов и криминалистов. Первокурсники также узнали о требованиях к кандидатам, социальных гарантиях, условиях службы, целях и задачах, которые стоят перед сотрудниками полиции.

Специалист Отдела по работе с личным составом призвала ребят выбирать профессию правоохранителя. Для этого им нужно поступить в Московский университет МВД России имени Кикотя сразу после колледжа «Подмосковье».

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