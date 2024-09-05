Урок по правилам дорожного движения провели для школьников в Видном

Ко Дню знаний в Видном провели занятие по правилам дорожного движения для школьников. Урок проходил прямо в салоне автобуса.

Перед началом урока в автобусе ребятам показали, как правильно переходить проезжую часть и напомнили значения дорожных знаков и сигналов светофора. Ребята участвовали в обучающих интерактивах.

Школьникам также рассказали, зачем нужны ремни безопасности и что делать, если возникнет нештатная ситуация. Детям напомнили, что водитель не имеет права высаживать их из транспорта, даже если у них не оказалось с собой денег или проездных документов.