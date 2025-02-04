Урок по основам предпринимательства прошел в школе № 2 в Лосино-Петровском

В школе № 2 имени Дагаева городского округа Лосино-Петровский состоялись тематические занятия в рамках проекта «Разговоры о важном». Темой урока стало «Бизнес и технологическое предпринимательство».

Современный мир требует новых решений, и развитие технологического предпринимательства играет ключевую роль как для экономики, так и для технологического суверенитета страны. Целью занятия стало формирование у школьников интереса к предпринимательской деятельности, а также развитие навыков анализа возможностей для создания новых технологий и продуктов.

На уроке учащиеся узнали о том, как инновации помогают улучшать качество жизни и развивать общество. Было подчеркнуто, что бизнес и технологическое предпринимательство открывают новые горизонты для развития страны, создавая условия для реализации человеческого потенциала.

Такие занятия помогают школьникам понять значимость инноваций и предпринимательства, формируют у них стремление к созданию новых идей и технологий, которые могут изменить мир к лучшему.