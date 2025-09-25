Урок по основам безопасности провели для детей спасатели в Чехове

Занятие для учащихся четырех классов организовали пожарные и спасатели «Мособлпожспаса». Детям рассказали о правилах гражданской обороны, как вести себя при пожаре, чтобы обезопасить себя и окружающих. Подобные встречи помогают сформировать у подрастающего поколения важные знания и навыки, которые могут помочь в критический момент.

«В конце мероприятия пожарные подробно разъяснили школьникам алгоритмы действий при возникновении возгорания, напомнив об опасности игр с огнем и недопустимости самостоятельного разведения костров или пала сухой травы. Такие профилактические встречи с подрастающим поколением являются важной частью работы спасателей, направленной на формирование культуры безопасности и снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций», — отметил заместитель начальника территориального управления № 14 Дмитрий Чебочкин.

Кроме того, детям показали, чем оборудована машина спасателей, и рассказали, какие инструменты помогают в той или иной ситуации.