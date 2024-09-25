Урок по истории создания матрешки провели для школьников Богородского округа

Тема мастер-класса, который провели для учеников начальных классов — «Русская матрешка». Его провела Наталья Фомина, ведущий методист Молзинского сельского дома культуры. Сотрудники ДК решили возродить историю русской деревянной игрушки и традиции ее росписи. С деревянными болванками они приехали к ребятам начальных классов Центра образования 8. Школьникам рассказали об истории матрешки и научили азам ее росписи. После чего слушателям представилась возможность уже самим разукрасить деревянные шаблоны матрешек. В ходе беседы ребятам рассказали о том, в каких именно городах выпускалась матрешка, какие они бывают и чем отличаются друг от друга.

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