Урок по истории отечественного авиамоделизма проведут для школьников в Химках

Школьникам расскажут об истории отечественного авиамоделизма на уроке в школе «Перспектива» в Химках. Спикером станет учитель истории Вадим Тузлуков.

Лекция пройдет в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений» 26 сентября в 11:30. Участникам также расскажут о всероссийском чемпионате пилотирования дронов «Пилоты будущего».

«В условиях современных вызовов, когда наша страна столкнулась с необходимостью защищать свои интересы, в том числе и в рамках специальной военной операции, важно помнить о славных страницах нашей истории, о достижениях отечественной науки и техники», — отметила муниципальный депутат Ирина Спирина.

После беседы организуют турнир юных авиамоделистов в спортивном зале школы. Пилоты покажут свои навыки конструирования самолетов и дронов.

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