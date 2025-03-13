Урок по истории космонавтики прошел в Химках
Открытый урок, приуроченный ко дню рождения Юрия Гагарина, провели в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» городского округа Химки. Слушателям лекции рассказали о жизни и профессиональных достижениях первого космонавта.
Историк Иван Белогуров рассказал воспитанникам центра о том, как Юрий Гагарин готовился к выходу в космос. Спикер напомнил слушателям, что наш соотечественник первый в мире достиг орбиты.
«Юрий Алексеевич остается гордостью России и примером для всех нас. Сегодня, как и в прошлом, это имя объединяет людей разных возрастов вокруг стремления к новым вершинам», — отметил муниципальный депутат Алексей Федоров.
Встреча, посвященная дню рождения Юрия Гагарина, стала частью муниципальной широкомасштабной программы. Она реализуется в Химках с начала июля прошлого года. Главные лозунги проекта — «Успех V единстве поколений» и «Сохраняя прошлое — защищаем будущее», а его цель воспитать поколение, любящее свою Родину и ценящее ее историю.