Урок по истории космонавтики прошел в Химках

Историк Иван Белогуров рассказал воспитанникам центра о том, как Юрий Гагарин готовился к выходу в космос. Спикер напомнил слушателям, что наш соотечественник первый в мире достиг орбиты.

«Юрий Алексеевич остается гордостью России и примером для всех нас. Сегодня, как и в прошлом, это имя объединяет людей разных возрастов вокруг стремления к новым вершинам», — отметил муниципальный депутат Алексей Федоров.

Встреча, посвященная дню рождения Юрия Гагарина, стала частью муниципальной широкомасштабной программы. Она реализуется в Химках с начала июля прошлого года. Главные лозунги проекта — «Успех V единстве поколений» и «Сохраняя прошлое — защищаем будущее», а его цель воспитать поколение, любящее свою Родину и ценящее ее историю.