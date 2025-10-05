Урок по электробезопасности прошел в детском саду «Бородино» в Подольске

Фото: Аварийный автомобиль компании «Россети» на выставке техники и современного энергооборудования в Красногорске / Медиасток.рф

Сотрудники компании «Россети Московский регион» рассказали воспитанникам старшей и подготовительной групп четвертого дошкольного отделения школы «Бородино» о том, что такое электричество, почему электромонтеры носят резиновые перчатки. Открытый урок прошел в рамках областной акции.

Представители компании «Россети Московский регион» мультфильм «Фиксики», где рассказано об энергетике. Электромонтер третьего разряда Виктор Шумилов объяснил детям, почему нельзя пользоваться поврежденными электроприборами, и показал, как измерять напряжение. Особый интерес у малышей вызвал термостойкий костюм.

«Мы воспринимаем приезд Россетей как начало большой, продолжительной и большой дружбы. Сегодня наши ребята узнали, откуда берется электрический ток, как обезопасить себя, как с ним правильно обращаться, как себя правильно вести, если остался одни дома», — добавила директор школы «Бородино» Наталья Павлюк.

После занятия ребятам вручили подарки — рабочие тетради по электробезопасности, раскраски и плакаты. Подобные мероприятия проводятся в разных образовательных учреждениях региона на регулярной основе.